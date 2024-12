Vacances d’Hiver : Forte affluence au poste frontalier de Sakiet Sidi Youssef

Le poste frontalier de Sakiet Sidi Youssef, situé dans le gouvernorat de Kef, connaît un trafic routier dense des deux côtés, tunisien et algérien, en prévision des vacances d’hiver.

En effet, plus de 150 camions transitent par ce poste quotidiennement, alors que le nombre de touristes algériens affluant en Tunisie augmente en concomitance avec les vacances d’hiver, selon des informations obtenues par le correspondant de l’Agence TAP, lors de la visite effectuée par le gouverneur du Kef à ce poste en fin de semaine dernière.

À l’occasion de cette visite, le gouverneur du Kef, Walid Kaâbia a inspecté l’état de la route reliant le poste frontalier aux frontières algériennes, visitée par le ministre du transport le 29 novembre dernier, lorsqu’il avait appelé à développer les infrastructures, à fournir les équipements de base, et à accorder une plus grande attention à la propreté.

Lors de cette visite, la question de l’approvisionnement en eau potable à Sakiet Sidi Youssef et dans les différentes imadas environnants a été abordée, tandis que le gouverneur a donné des instructions aux services de la Société nationale d’exploitation et de distribution des Eaux (SONEDE) pour garantir une distribution équitable et régulière de l’eau potable entre les différents quartiers et cités.

Il a annoncé l’approbation de deux nouveaux projets pour la construction de deux puits dans la région, dont les travaux démarreront au début de l’année 2025.

Le gouverneur a également souligné la nécessité de coordonner avec l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) pour élaborer l’étude technique sur l’élimination du dépôt d’ordures ménagères, recenser tous les points noirs, et lutter contre toute forme de pollution compromettant un environnement sain pour les habitants de la région.

Le gouverneur a également évoqué la nécessité d’accélérer les travaux de construction de la station d’épuration à Sakiet Sidi Youssef.