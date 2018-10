Une étude stratégique approfondie sur l’économie bleue durable de la Tunisie sera présentée lors du forum de la Mer – Bizerte 2018 (20 et 21 octobre), rencontres euro-méditerranéennes de l’économie bleue durable, lit-on dans un communiqué publié lundi 15 courant par la saison bleue “Les Rendez-vous de la mer”.

Ce forum s’articulera autour de deux journées d’échanges entre experts et de rencontres avec le grand public.

La première journée sera dédiée à des ateliers thématiques autour d’experts et d’intervenants venant de l’ensemble du bassin méditerranéen, devant permettre la mise en commun d’expertises et l’émergence d’un certain nombre de préconisations sur quatre thématiques principales.

Il s’agit des questions relatives à l’environnement marin (problématiques environnementales, érosion côtière, aménagement du littoral, pollution marine, ressources énergétiques), aux industries, investissements et infrastructures maritimes (construction navale, transport maritime, pêche, activités portuaires), aux nouvelles frontières de la mer (perspectives de long terme, impact des nouvelles technologies, Big Data, Internet des objets, robotique, biotechnologies, câbles sous-marins), et aux loisirs et culture maritimes (écotourisme, plaisance, patrimoine, archéologie, pratiques sportives).

Une session plénière, rassemblant des personnalités politiques et des figures emblématiques dans le domaine de l’environnement et du monde de la mer, sera organisée au cours de la 2ème journée.

Certaines collectivités territoriales du bassin méditerranéen, dont celles de la Tunisie et de la France, pourraient également intervenir dans ce cadre pour partager leurs expériences de villes et régions côtières.

Le Forum s’achèvera par une session de conclusion à laquelle ont été conviés le chef de gouvernement, Youssef Chahed, et le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française.

Des activités culturelles et interventions urbaines (expositions, gastronomie, animations nautiques, projections…), ouvertes à un large public, seront organisées autour du vieux port et dans la ville, pendant ces deux journées.

La première édition du Forum de la Mer – Bizerte 2018 s’inscrit dans le cadre de la Saison Bleue, rassemblant près de 150 événements dans tous les domaines mettant en valeur le littoral tunisien sur une période de quatre mois, du 15 juin au 30 octobre 2018.

“La Tunisie s’impose, par sa position stratégique et ses relations avec le bassin méditerranéen, comme le lieu privilégié pour installer un grand rendez-vous annuel consacré à la mer dans tous ses aspects, et plus particulièrement à Bizerte, ville la plus septentrionale de l’Afrique, dotée d’un patrimoine écologique, culturel et maritime exceptionnel et en plein développement”, lit-on dans le communiqué.