Dans le cadre de la pérennisation de son activité et la diversification de ses produits, la société MEDICARS -filiale industrielle du GROUPE ZOUARI créée en 2012- vient de nouer un nouveau partenariat avec le géant chinois GEELY, premier constructeur automobile privé de Chine, propriétaire de VOLVO CARS, et actionnaire majoritaire de la firme allemande DAIMLER AG.

La cérémonie de présentation s’est déroulée vendredi 12 octobre à Sousse, en présence de plusieurs invités de marque, notamment le gouverneur de Sousse, de l’ambassadeur plénipotentiaire de Chine en Tunisie, de chefs d’entreprises, des hommes politiques et autres représentants de la presse tunisienne.

Ce nouveau-né consolide donc les partenariats déjà existants de MEDICARS et du groupe ZOUARI, notamment avec l’indien MAHINDRA, le chinois KINGLONG et les sud-coréens HYUNDAI et SSANGYONG.

En vertu de ce partenariat, MEDICARS assurera l’assemblage de différents modèles de voitures particulières de la marque GEELY. Ceci représente une première en Tunisie.

Car, après l’arrêt de l’activité de montage de voitures de la STIA en 1987, la Tunisie n’était plus en mesure de produire ou d’assembler des voitures particulières. Toute l’activité était limitée aux voitures utilitaires telles que les camionnettes et autres. Aujourd’hui, et grâce aux efforts de toute l’équipe de MEDICARS, la Tunisie retrouve sa capacité de produire des voitures particulières.

La nouvelle voiture GEELY GC6, premier modèle monté à l’usine MEDICARS et dont les premiers prototypes sont déjà sortis de la ligne de production certifiée par le constructeur, sera commercialisée début 2019 aux côtés des autres modèles importés qui viendront compléter la gamme de GEELY en Tunisie.

GEELY GC6 fait 4,34 m de longueur pour1.69 m de largeur, 1.435 m de hauteur et un empattement de 2.5 m. Sa garde au sol est au minimum de 0,158 m. Côté motorisation, elle est dotée d’un moteur Essence 1498 cylindrée.

Il s’agit d’un investissement total de 21 millions de dinars (MDT), dont 01 MDT dédiés à l’équipement de la chaîne de montage et 20 MDT à la mise en place de la plateforme logistique de livraison et de réparation de ces voitures, qui sera assurée par le réseau de SOTUDIS, qui s’occupera du volet commercialisation et service après-vente.

A noter que l’investissement global de MEDICARS avoisine les 40 millions de dinars, pour une capacité totale de production de 2.750 unités par an tous produits confondus, et un effectif estimé en régime de croisière à 200 employés. La capacité de production pourra passer au double en adoptant un système de deux équipes en rotation.

Les 3 ans à venir représenteront une phase d’apprentissage et d’évaluation pour MEDICARS. Cette expérience pourra prendre une autre dimension à partir de la quatrième année avec un nouvel investissement qui avoisine les 100 MDT dédiés à la mise en place d’une nouvelle usine qui pourra assurer l’exportation des véhicules particuliers «made in Tunisia» vers l’international. Cette nouvelle usine créera plus de 500 emplois directs et indirects.

A propos de MEDICARS :

MEDITERRANEAN INDUSTRY CARS est une filiale du Groupe Zouari créée en 2012. C’est une société industrielle entièrement dédiée à la fabrication et le montage de véhicules avec des partenaires de 1er Ordre.

Il s’agit du géant indien MAHINDRA &MAHINDRA pour les Pick-Up, le coréen HYUNDAI pour les camions, camionnettes, le géant chinois KING LONG pour les bus, et dernièrement GEELY pour les voitures particulières.

A propos de GEELY :

GEELY est une entreprise chinoise fondée en 1986 par Li Shufu. Elle est le premier constructeur automobile privé de Chine. Geely devient propriétaire de Volvocars le 2 août 2010.

Ils créent en 2013 The Compact Modular Architecture (CMA), qui a pour objectif de produire une plate-forme de véhicule très flexible pour les voitures GEELY et VOLVO. La plate-forme a commencé son activité en septembre 2017 avec la sortie du Volvo XC40.

En février 2013, Geely rachète les taxis londoniens.

En mai 2017, Geely acquiert une participation de 49,9% dans Proton, constructeur automobile malaisien et une participation de 51% dans Lotus, constructeur automobile anglais.

En juillet 2017, Geely annonce le rachat de la start-up américaine Terrafugia, spécialiste des voitures volantes. En décembre 2017, Geely annonce prendre une participation minoritaire de 8,2%, lui donnant droit à 15,6% des droits de votes, dans AB Volvo pour 3,25 milliards d’euros.

En février 2018, Geely rachète 9,69% des actions du groupe Daimler AG pour un total de 7,2 milliards de dollars et devient l’actionnaire majoritaire du groupe allemand. En septembre 2018, GEELY prend le contrôle de la Saxo Bank en rachetant 51,5% des parts de la banque danoise.