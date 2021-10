Le premier bus ” King Long ” monté entièrement en Tunisie a été lancé, le 29 novembre, par ” MEDITERRANEAN INDUSTRY CARS ” (Medicars), filiale industrielle du groupe Zouari à Sousse (Est).

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec avec le géant Chinois KINGLONG, premier constructeur mondial de bus toutes catégories, vendus aussi bien en Chine que dans le monde entier.

D’une capacité de 53 sièges, compte tenu du conducteur, ce bus dispose de caractéristiques techniques développés et d’ accessoires de luxe, de résistance et de rigidité qui lui permettent de parcourir de longues distances.

” Medicars dispose d’une capacité de production annuelle d’environ 120 bus et vise dans une seconde phase à approvisionner les marchés maghrébin et africain avec ce type de bus “, a indiqué le fondateur du Groupe Zouari, Hafedh Zouari.

” Ce nouveau-né qui fournira 320 emplois directs et indirects, vient consolider les produits de MEDICARS déjà existants, notamment les pickups de la marque Mahindra, les camions de la marque Hyundai et les voitures de la marque GEELY (GC6 et GX3), d’une valeur d’investissement de plus de 41 Millions de dinars “, a-t-il avancé.

Il a exprimé la volonté de son groupe de s’ouvrir à de nouveaux marchés, notamment le grand potentiel chinois dans le domaine de l’industrie automobile.

Cette diversification des marchés permettra aux consommateurs et industriels tunisiens d’acquérir des produits à des prix compétitifs.

Cependant il a noté que ” le montage des bus, camions et automobiles en Tunisie est régi par des lois dépassées qui devraient être révisées “.

Il a appelé dans ce cadre le gouvernement à soutenir ce secteur afin de fournir aux consommateurs tunisiens une plus grande variété de produits notamment beaucoup moins chers et de meilleure qualité.

En effet, l’objectif général est d’élever notre contribution au développement économique et social du pays.

Pour l’Ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo, ” C’est non seulement un bon exemple de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et la Tunisie, mais aussi une manifestation importante de la coopération bilatérale qui ne cesse d’être approfondie “.

” J’espère qu’il y aura davantage de coopérations menées par les entreprises des deux pays, en vue d’enrichir sans cesse les relations bilatérales et au profit du développement économique et social de la Tunisie “, a ajouté Jianguo.

En 2018, le secteur automobile compte plus de 260 entreprises opérant sur l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur et pèse pour près de 4% du PIB, selon l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA).