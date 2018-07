Vendredi 27 juillet 2018, Sousse a vibré au rythme “indien“… mais dans le secteur de l’industrie automobile. En présence de nombreux invités (chefs d’entreprise, monde politique et autres journalistes), le Groupe Zouari a montré, une nouvelle fois, que la région de Sousse, en particulier, et la Tunisie en général pouvaient compter sur sa puissance d’attraction d’investisseurs de renom.

En effet, le Groupe Zouari, représentant officiel en Tunisie de la marque Mahindra, a dévoilé les grandes lignes de son partenariat avec le constructeur automobile indien, et ce en présence du ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Slim Feriani, lequel a, dans un premier temps, inauguré (en compagnie du gouverneur de Sousse) la nouvelle unité de carrossage de Medicars sise à Akouda.

Le coût de l’investissement global de cette unité est de 5,5 millions de dinars (MDT) dont 4 MDT déjà investis et 1,5 MDT en cours. Cette unité de carrossage permettra de réaliser un taux d’intégration locale allant jusqu’à 30%. Elle donnera éventuellement à Medicars la possibilité d’assembler la nouvelle citadine KUV100 à partir de 2020 si les conditions le permettent.

Dans un deuxième temps, une cérémonie a été organisée au Golf Course d’El Kantaoui, lors de laquelle le Groupe Zouari a présenté ses 3 nouveaux modèles qui font leur entrée sur le marché tunisien de l’automobile, à savoir le Mahindra KUV 100, le pick-up Mahindra et le grand SUV Mahindra XUV 500.

M. Feriani a saisi cette occasion pour se féliciter de la nouvelle dynamique industrielle dans le pays en général, et à Sousse en particulier, une région qui, dit-il, allie davantage aujourd’hui tourisme et industrie.

De hauts représentants internationaux de Mahindra ont été dépêchés à Sousse pour cette occasion.

Le nouveau Mahindra KUV 100 est un mini-SUV (abréviation de Sport Utility Vehicle ou véhicule utilitaire sport) présenté comme “exceptionnel“ pour son concept et ses performances.

Le pick-up Mahindra de nouvelle génération (simple et double cabine, 2 et 4 roues motrices) est assemblé en Tunisie.

Quant au grand SUV Mahindra XUV 500, il a subi un relifting par rapport à l’ancien.

Devant les journalistes qui ont fait le déplacement depuis Tunis, le directeur général du concessionnaire, Farès Zouari, rappellera la fierté du groupe Zouari pour ce partenariat avec “la prestigieuse marque Mahindra“.

Puis d’ajouter : «Notre partenariat ne se résume pas seulement à l’importation des nouveaux modèles Mahindra. Nous avons mis en place, depuis 2010, une collaboration industrielle pour le montage de pick-up de la marque dans notre usine de Sousse qui a débuté en 2013. Aujourd’hui, l’usine a atteint son rythme de croisière et emploie désormais près de 350 salariés. Ceci aux côtés de la robustesse et l’excellente image dont jouit désormais la marque Mahindra en Tunisie avec de surcroît le meilleur rapport qualité-prix du marché».

Mahindra KUV100 : un micro SUV urbain pour réaliser ses rêves

Conçu en Inde au Mahindra Research Valley, le centre de R&D du groupe Mahindra dans la ville de Chennai en Inde du Sud, le KUV100 est le fruit du travail de 300 ingénieurs et concepteurs. Le Mahindra KUV 100 dispose d’un moteur de 1,2 litre qui intègre différentes technologies telles que le DVVT (système d’ouverture à double soupape variable) qui garantit une meilleure consommation de carburant. Le véhicule offre également des performances supérieures du moteur et des émissions réduites.

Ses équipements comprennent un ordinateur de bord avec indicateur de consommation et autonomie de carburant, freins ABS et EBD, climatisation, rétroviseurs électriques, vitres électriques sur les 4 portes, commandes radio avec fonction bluetooth, radio mp3 avec écran 3,5″, airbags conducteur et passagers, radar de recul et jantes en alliage de 15″ entre autres. Le KUV 100 offre un coffre spacieux de 243 litres, extensible à 473 litres avec sièges rabattus.

Dans le réseau du Groupe Zouari, le modèle bénéficie d’une garantie de 3 ans ou 100.000 km.

Présent à Tunis pour le lancement du modèle, Arvind Mathew, chef des opérations internationales de Mahindra & Mahindra Ltd., a déclaré: «Le marché nord-africain est l’un des marchés les plus dynamiques et les plus exigeants au monde, et nous attendons avec impatience les opportunités de défis qu’il présente. Globalement, le KUV100 a été bien perçu avec son mélange unique de style et nous sommes confiants que les clients ici seront également ravis de l’expérience de conduite qu’il offre».

M. Mathew ajoutera qu’«avec notre partenaire de confiance, les ETS Zouari, nous sommes assurés de pouvoir répondre aux besoins et aux aspirations en pleine mutation des clients tunisiens et nous sommes sûrs qu’ils seront également ravis de l’expérience du KUV100».

«Le KUV100 est proposé avec un excellent rapport qualité-prix. Le lancement de KUV100 en Tunisie est en phase avec notre objectif d’offrir à nos clients des véhicules de classe mondiale et nous sommes convaincus qu’ils constitueront bientôt un choix de premier ordre dans le segment» a commenté de son côté Farès Zouari.

Le KUV 100 est commercialisé en Tunisie en deux finitions et 5 coloris :

K6+ au prix de 31.900 DT

K8 au prix de 33.900 DT

Motorisation :

Cylindrée: 1198 cm3, 1,2l Essence EUR II

Puissance fiscale: 5 CV

Puissance réelle : 82 ch DIN

Nombre de cylindres : 3

Couple max: 115 NM @ 3500-3600 rpm

Boite de vitesse Manuelle : 5 rapports.

Mahindra pick-up new look Made in Tunisia

Le nouveau pick-up Mahindra de nouvelle génération est monté en Tunisie à Sousse. Polyvalent à souhait, sa carrosserie a été modifiée et offre un look nettement plus moderne. La mise à niveau avec ses extérieurs agressifs et intérieurs consiste en une refonte complète de l’esthétique du Mahindra pick-up, avec un accent particulier sur le style de l’avant. Les changements les plus significatifs se situent sur la face avant où la calandre, les phares, le capot et les antibrouillards ont tous subi une refonte en profondeur.

Le véhicule procure en tout cas une sensation de voiture tout en restant dans l’identité de l’héritage robuste et fiable du Mahindra pick-up apte à rouler sur tous types de routes et à assurer le transport de marchandises.La sécurité n’est pas en reste à bord avec des dispositifs de sécurité de série comme l’ABS, l’EBD, les doubles airbags ou encore 3 appui-tête, ceintures de sécurité avec ancrages ISOFIX à l’arrière, etc.

Le nouveau pick-up Mahindra est disponible sur le marché en 2 ou 4 roues motrices :

Moteur mHAWK 140 Turbo dieselCylindrée : 2179 cm3, 2.2L DieselPuissance fiscale : 8 CVPuissance réelle : 140 ch dinSystème start&stopBoite : manuelle 6 rapports av+ marche arrièreVersion 2 roues motrices simple cabine plateau simple : 43.990 DTVersion 2 roues motrices simple cabine plateau ridelles: 44.290 DTVersion 2 roues motrices double cabine: 49.800 DTVersion 4 roues motrices double cabine : 54.600 DT. Concernant ce modèle, Arvind Mathew a déclaré: «La Tunisie est un marché stratégique pour Mahindra. Nous sommes là depuis plus de 8 ans en affaires avec notre partenaire de confiance les ETS Zouari. La nouvelle génération de pick-up Mahindra témoigne de l’engagement de Mahindra sur le marché».

Mahindra XUV 500 nouvelle génération: le grand SUV

Le SUV XUV500 a subi un facelift qui lui a redonné une nouvelle allure encore plus moderne et plus stylée. C’est le seul véhicule de sa catégorie à offrir une transmission automatique à 6 rapports de deuxième génération avec traction intégrale en option. La toute nouvelle transmission automatique a été obtenue pour la première fois auprès d’un important fournisseur mondial, AISIN, au Japon.

Le nouveau XUV500 propulse l’expérience de conduite au niveau supérieur avec une navigation facile sur les routes de la ville ainsi que sur terrain difficile. Le véhicule comble le fossé entre le style et l’aventure, le luxe et la robustesse, la performance et l’économie. Il a été conceptualisé et conçu par l’équipe d’ingénierie interne de Mahindra, incorporant le style, le design et la technologie les plus contemporains.

Le XUV500 a reçu un accueil extraordinaire de la part des clients et des critiques et a été la voiture la plus récompensée avec 22 récompenses dans sa première année après le lancement, et 29 récompenses jusqu’à ce jour par des experts automobiles, en plus de nombreuses autres récompenses.

Le XUV500 a décroché des victoires prestigieuses dans le championnat des rallyes indiens (IRC) et dans la catégorie «Extrême» des épreuves de rallye-raid telles que Desert Storm Dakshin Dare. C’est le premier véhicule à avoir remporté des podiums dans le circuit automobile indien, battant 54 concurrents dans l’épreuve Tempête du désert.

Depuis son lancement, le XUV500 est devenu un pionnier pour l’industrie automobile indienne en tant que SUV le plus rapide dans la catégorie premium. Il offre un prix compétitif avec un excellent rapport qualité-prix.

Le XUV 500 commercialisé en Tunisie (4 coloris):

Version AWD 4 roues motrices

Moteur : mHawk140

Cylindrée : 2179 cm3, 2.2l diesel

Puissance fiscale : 9 CV

Puissance réelle : 140 ch DIN

Capacité du réservoir : 70 litresPrix : 98.800 DT.