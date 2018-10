Le rideau est tombé sur le XVIIe Sommet de la Francophonie, organisé les 11 et 12 octobre à Erevan, en Arménie, sous le thème “Vivre ensemble, respecter la solidarité, les valeurs humanitaires et la diversité comme fondement de la paix et de la prospérité dans l’espace francophone”.

Désormais, tous les regards sont tournés vers la Tunisie, pays hôte de la prochaine session, prévue en 2020. “Le prochain sommet est un challenge pour la Tunisie”, estime Ferid Memmich, représentant personnel du président de la République auprès de l’OIF.

Quelque 84 Etats et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie ont pris part au Sommet d’Erevan. Trente-huit chefs d’Etat y étaient présents.

A la fin des travaux, la Déclaration d’Erevan a été adoptée. Les chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage y réaffirment leur attachement à la Francophonie en tant qu’espace de coopération, de solidarité, de dialogue et d’échanges.

Dans ce texte, ils réitèrent leur volonté de renforcer son action dans les domaines économique et environnemental au service des populations, en particulier des femmes et des catégories sous-représentés.

Dans son allocution, à la séance de clôture, le président Caïd Essebsi a insisté sur la détermination de la Tunisie à faire réussir cet important rendez-vous biennal de la francophonie.

La Tunisie, a-t-il dit, s’engage à ne ménager aucun effort pour la réussite de cette importante échéance, rappelant que les préparatifs pour la bonne organisation et la réussite du Sommet de 2020 sont d’ores et déjà lancés, tant au niveau de la substance que des aspects logistiques, avec la mise en place imminente d’un Comité national d’organisation.

Notre pays “vous accueillera, en 2020, avec toute son hospitalité et toute son amitié”, a-t-il lancé à l’endroit de l’assistance.

Il a exprimé les félicitations de la Tunisie à la nouvelle Secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, désignée par consensus à la tête de l’OIF, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Rappelons que la Tunisie accueillera le bureau de l’OIF pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient (MENA) à partir de 2019.