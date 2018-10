La Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) et le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement ont signé, jeudi 11 octobre à Bizerte, une convention de partenariat et de travail en vertu de laquelle un nouveau centre de formation dans ce secteur sera créé au profit des entreprises installées dans la région d’El Alia (Bizerte).

Une 2ème convention a été signée entre la FTTH et son homologue allemande visant à développer la coopération bilatérale, notamment en matière de renforcement de l’accès des produits tunisiens aux marchés extérieurs, à travers l’organisation et la participation à des Salons internationaux.

Ces deux conventions ont été signées en marge de la visite qu’effectue en Tunisie le ministre fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, Gerd Müller.

Selon le porte-parole de la Chambre commerciale tuniso-allemande de Bizerte, Ghazi El Biche, ce centre de formation, le premier du genre dans le domaine du textile/habillement, pourrait renforcer le secteur de l’industrie du textile tunisienne à travers la formation d’une main-d’œuvre spécialisée.

Il rappellera que la région de Bizerte abrite 38 entreprises exerçant dans ce domaine avec 18 mille emplois.

Pour sa part, Gerd Müller a mis l’accent sur l’importance de la coopération entre les deux pays, rappelant que 270 entreprises allemandes sont installées en Tunisie employant 60.000 personnes.

Il a réitéré la volonté de son pays de soutenir davantage le processus de développement en Tunisie en aidant les jeunes à acquérir des compétences de haut niveau.

Au cours de sa visite, Gerd Müller a accordé un don de 200.000 euros (un peu plus de 660.000 dinars) pour la réalisation d’un complexe sportif de quartier dans la région de Dhar El-Kadia (délégation de Bizerte Nord).