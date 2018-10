“La Bourse de Tunis a repris des couleurs, vendredi, après plusieurs séances de baisse, le TUNINDEX a pris 24,87 points à 7599,24 , soit une progression de 0,33% dans un volume d’affaire de 7,414 millions de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP) .

La tendance est dominée par le vert avec 26 valeurs en hausses contre 24 en baisses.

Le titre SIMPAR est reparti à la hausse gagnant 0,36% à 27,46 dinars(D), affichant le plus gros volume de la journée avec des flux de 1,659 MD.

Le titre GIF FILTER s’est accordé 5,10 % à 1,03 D, suivi par le titre SAH qui a enregistré une hausse de 4,31 % à 11,84 D. De même, le titre SOTRAPIL quant à lui a augmenté de 4,10 % pour s’échanger à 15,20 D .

Les titres EURO-CYCLES et SOPAT ont clôturé la séance dans le vert tout en grimpant respectivement de 3,69% et 3,26 % à 21,60 D et 1,90 D.

Dans le rouge, le titre SANIMED cède 5,46 % à 2,25 D suivi par le titre SERVICOM qui a terminé la séance en baisse de 3,33 % à 1,45D. Le titre AMEN BANK quant à lui a chuté de 2 ,09 % à 28D

Dans la même tendance, les titres AETECH et TUNISAIR ont perdu respectivement 2,08 % et 1,58 % clôturant la séance à 0,47 D et 0,62 D.