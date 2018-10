Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, a indiqué, jeudi 4 octobre, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la Journée nationale des collectivités locales que 14 prix seront décernés aux municipalités distinguées.

Il a cité notamment le prix de la meilleure performance dans la gestion, le prix de la mise en œuvre du plan d’investissement, le prix de la municipalité la plus propre et le prix de la “Transparence”.

Mouakhar a souligné que la célébration de cette journée vise à écouter les attentes des conseillers municipaux élus et à s’enquérir de leurs préoccupations, d’autant qu’ils sont confrontés à de nombreux défis.

Le ministre a évoqué le système spécial adopté depuis 2016 pour évaluer la performance des municipalités. Un système qui a-t-il dit, a favorisé la concurrence entre les villes tunisiennes.

“Seuls la décentralisation et les bons plans d’action permettront de juguler les problèmes”, a-t-il noté, citant notamment plusieurs soucis dans les domaines de la santé, de l’éducation, des transports, de l’urbanisation et de l’environnement.

Il a fait remarquer que la décentralisation du travail commande le réexamen du positionnement de l’Instance générale de prospection et l’accompagnement du processus de la décentralisation pour accélérer sa mise en œuvre.

Il a jugé indispensable de développer des programmes et des plans d’action pour améliorer les capacités au cours de la première législature afin de mettre en œuvre, dans un premier temps et dans le cadre de leurs compétences propres et traditionnelles, les dispositions du code des collectivités locales.

La mise en œuvre de ces dispositions permettra notamment d’améliorer le cadre vital des citoyens et de moderniser les services locaux, selon le ministre.

Le ministre des Affaires locale a, en outre, ajouté que le ministère des Affaires locales et de l’Environnement est passé de la supervision à l’accompagnement des municipalités, citant notamment notamment l’élaboration des stratégies, la recherche de financement et d’assistance, l’acquisition de nouveaux systèmes et équipements, la modernisation et la numérisation de l’administration et l’amélioration du système de gestion et de planification.

“La réussite du processus démocratique au niveau local dépend des efforts fournis par les organisations et les associations”, a indiqué Mouakhar soulignant que le code des collectivités locales a doté la société civile de plusieurs mécanismes de contrôle.

Le ministre a rappelé les décisions prises dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie qui concernent notamment les aspects financiers, l’endettement, le développement des capacités humaines, la formation et la numérisation des services municipaux. “Cette stratégie sera fin prête dans les prochains jours”, a-t-il poursuivi.

Le programme de la Journée nationale des collectivités locales soumet à la réflexion des thèmes aussi importants que les “Nouvelles approches de la gouvernance locale et la “Décentralisation: visions et perspectives”, ainsi que des ateliers sur la planification et l’innovation locale et “l’école de la Propreté”.