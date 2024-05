Une campagne mondiale de lutte contre la désertification, de restauration des terres et de renforcement de la résistance à la sécheresse a été lancée par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et le Royaume d’Arabie saoudite en prévision de la Journée mondiale de l’environnement (JME) 2024, d’après le PNUE. Le Royaume doit accueillir du 2 au 13 décembre 2024, la plus grande conférence des Nations unies sur les terres et la sécheresse dans le cadre la 16e session de la Conférence des parties à la Convention (COP16).

Cette Journée mondiale de l’environnement, qui sera célébrée comme toutes les années, le 5 juin 2024, vise à soutenir l’accélération des progrès sur les engagements onusiens relatifs à la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030) et la campagne de l’Arabie saoudite se rattachant au thème de la COP-16 « Nos terres, notre avenir ».

Le PNUE rappelle qu’« À l’échelle mondiale, les pays se sont engagés à restaurer un milliard d’hectares de terres, une superficie supérieure à celle de la Chine – en protégeant 30 % des terres et des mers pour la nature et en restaurant 30 % des écosystèmes dégradés de la planète.

Selon les données de la CNULCD, « jusqu’à 40 % des terres de la planète sont dégradées, ce qui affecte la moitié de l’humanité…. Si les tendances actuelles se poursuivent, il faudra restaurer 1,5 milliard d’hectares de terres d’ici à 2030 pour parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres ».