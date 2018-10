Comme chaque année et pour la 8ème année consécutive, Orange Tunisie a organisé son Orange Summer Challenge (OSC), un rendez-vous pour les jeunes technophiles, en présence de : M Marwan Mabrouk Président d’Orange Tunisie, M Jérôme Hénique Deputy CEO & COO Orange Middle East and Africa et M Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie.

Cette année, Orange Developer Center (ODC), en partenariat avec le FabLab Solidaire Jeunes Science de Tunisie, innove et propose un nouveau concept pour l’édition 2018 du OSC : la compétition a challengé cinq startups ainsi que 5 équipes de jeunes talents qui ont travaillé ensemble, durant les 3 mois d’été, pour donner naissance à une solution technologique innovante.

Ces startups ont donc eu l’occasion de collaborer avec de jeunes aux compétences multiples et toutes les équipes ont ainsi bénéficié d’un accompagnement gratuit et personnalisé par les experts de l’ODC et des coaches professionnels.

Marwan Mabrouk Président d’Orange Tunisie a déclaré à l’ouverture de la cérémonie : « Cette initiative que j’ai tenu à engager dès le démarrage d’Orange Tunisie en 2010, connait un franc succès. Cela fera bientôt dix ans. Elle s’est très vite accompagnée de l’idée de créer une école du Code qui a participé à l’émergence d’une pépinière de qualité de plus de 600 ingénieurs qui ont trouvé rapidement le chemin de l’emploi en Tunisie et ailleurs. Je saisis cette occasion pour rappeler le partenariat stratégique mis en place avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui a permis à 11.000 étudiants de 25 universités d’accéder à la connaissance des dernières tendances technologiques. »

Cette année 5 projets ont donc été mis en compétition pour convaincre le public qu’ils méritent toute leur place dans le rang des startups innovantes à l’avenir prometteur ! Il s’agit de :

Insights Energy : permet de suivre la consommation énergétique en temps réel : un moniteur d’énergie s’installe facilement sur le compteur électrique afin de collecter la consommation en temps réel et la production dans le cas d’une installation photovoltaïque.

Vsober : L’équipe a développé une application utilisant la réalité virtuelle, destinée aux psychothérapeutes et addictologues et qui permet un meilleur suivi des patients atteints d’une addiction au cannabis.

Logis : L’équipe a développé la solution technologique « Logimo », un CRM destiné aux agences immobilières pour gérer leurs bases de données clients, leurs demandes immobilières ainsi que leurs offres de biens immobiliers.

TryBionic : L’équipe a contribué à la fabrication d’une prothèse bionique semi-intelligente destinée aux personnes amputées d’un membre supérieur.

Hablo : L’équipe a développé un dispositif connecté et une application mobile qui analysent les pleurs des nourrissons afin d’aider les parents à agir en conséquence et mieux répondre à leurs besoins.

Pour cette 8e édition c’est l’équipe TryBionic qui a remporté la première place, suivie de l’équipe Hablo à la seconde place. Viennent ensuite l’équipe Vsober en troisième position, Insights Energy en quatrième place et cinquième l’équipe Logimo.