Orange Tunisie franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans son développement en lançant officiellement la 5G, technologie de pointe qui donne accès au très haut débit.

Cette nouvelle avancée permet en effet à Orange Tunisie de renforcer son engagement à guider ses clients vers de nouveaux usages numériques innovants, en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques, qu’ils soient professionnels ou personnels.

Orange Tunisie est le cinquième opérateur Orange en Afrique et Moyen-Orient à commercialiser la 5G et à bénéficier du soutien et de l’expertise du Groupe pour accompagner ce lancement réussi en Tunisie.

La 5G par Orange Tunisie se concrétise ainsi à travers :

Une expérience client optimisée

Grâce à des vitesses de téléchargement ultra-rapides, une latence minimale et une capacité de connexion accrue, la 5G offre aux clients d’Orange Tunisie des débits 3 à 4 fois plus rapides que la 4G, répondant ainsi aux besoins croissants en connectivité, tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Un déploiement progressif sur l’ensemble du territoire

Le déploiement de la 5G est progressif : 400 sites sont déjà opérationnels, couvrant ainsi plusieurs régions, avec une extension continue pour atteindre à terme tous les Gouvernorats.

Une nouvelle Box aux performances inégalées

Chaque client peut utiliser la 5G sur son mobile (si son téléphone est bien évidemment compatible) avec ses offres actuelles, sans aucun surcoût ni aucune démarche à faire. Pour utiliser la 5G à la maison, Orange Tunisie lance la MAXBOX 5G, équipée du WiFi 6/Catégorie 18 avec une option Turbo pour les passionnés de gaming et les utilisateurs de streaming.

Un Lab pour tester et expérimenter des cas d’usages dans des secteurs clés pour le pays

Le Lab 5G, espace innovant ouvert à tous et situé à proximité du dispositif Orange Digital Center aux Berges du Lac, propose des parcours de découvertes avec des démonstrations immersives illustrant les applications de la 5G dans l’industrie 4.0, la culture, la santé ou encore l’éducation. Il offre également des parcours de développement permettant aux entreprises, aux universitaires, aux start-up et porteurs de projets d’accéder à plusieurs équipements pour tester et expérimenter des cas d’usages avec la 5G.