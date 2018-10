Après avoir réussi l’exploit d’édifier, durant plus de 30 ans, une très belle ville lacustre sur les berges nord du lac de Tunis «Medinat El Bouhaira» et après avoir engrangé, au passage, de moult expertises, la Société de promotion du lac de Tunis (SPLT), success story d’un partenariat public privé entre l’Etat tunisien et le groupe privé saoudien El Baraka, est toujours sur une trajectoire ascendante…

Dans cette troisième et dernière partie, nous traiterons de l’autonomie énergétique de Medinat El Bouheira et de l’option, à cette fin, pour un district cooling et heathing.

Gros plan.

Dans le souci d’éviter dans l’avenir les angoissantes pannes d’électricité dues à la surconsommation, particulièrement en période de canicule, l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) projette de mettre en place un réseau de froid urbain «district cooling».

A cette fin, elle étudie, actuellement, la possibilité de créer, à proximité du lac et pour des impératifs d’économie d’énergie et de services nouveaux dédiés aux résidents de la cité, un «district cooling and heating», une usine spécialisée dans la production, le stockage de l’eau glacée et de l’eau chaude et sa distribution par le biais d’un réseau spécifique de canalisations souterraines similaire à celui de la SONEDE sur les cités énergivores dont La Perle du lac et le reste des quartiers de la médina el Bouheira.

L’étude de faisabilité technico-économique du projet est confiée au bureau d’études français Tractebel Ingineering, entreprise spécialisée dans l’ingénierie, l’énergie, l’industrie et les infrastructures. C’est une filiale du groupe Engie qui a mis en place et exploité le district cooling de la ville de Paris depuis 1992.

Cette étude est financée par un don français, d’un montant de 487.878 euros, fourni par le Fonds français d’Etude et d’Aide au Secteur Privé (FASEP).

Dans une première étape, ce réseau de froid urbain, qui aura, selon nos informations, une capacité de 20 mégawatts, concernera les quartiers prestataires de services à forte consommation de climatisation. Il s’agit du quartier des Berges nord du lac de Tunis, l’avenue Mohamed V, quartier Montplaisir, Centre urbain nord, des quartiers du gouvernement à la Kasbah et de Bab Saadoun (une dizaine d’établissements hospitaliers, ministère de la Santé…).

Les résultats de l’étude de ce projet pilote seront présentés très prochainement au public. Il est envisagé d’étendre le réseau du froid urbain à d’autres zones touristiques telles que Gammarth, Hammamet, Sousse, Taparura à Sfax, Djerba…

Le rapport coût-rendement du système est très économiquement intéressant, car ce système de climatisation et de chauffage permet de baisser la facture énergétique des immeubles de bureau, cliniques et supermarchés, tout en profitant du confort et de la disponibilité de système. Et pour ne rien oublier, le coût de l’usine qui sera édifiée sur une superficie de 3000 m2 s’élève à 40 MDT environ.

Cela pour dire au final qu’à travers ces projets d’installations et d’équipements VIP, Medinat El Bouheira est désormais sur la bonne voie pour contribuer à faire de la capitale, Tunis, une métropole aussi attractive que ces concurrentes méditerranéennes (Rome, Marseille, Barcelone et autres).

