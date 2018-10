Après avoir réussi l’exploit d’édifier, durant plus de 30 ans, une très belle ville lacustre sur les berges nord du lac de Tunis «Medinat El Bouhaira» et après avoir engrangé, au passage, de moult expertises, la Société de promotion du lac de Tunis (SPLT), success story d’un partenariat public privé entre l’Etat tunisien et le groupe privé saoudien El Baraka, est toujours sur une trajectoire ascendante…

Dans cette seconde partie, nous traiterons de deux grandes nouveautés majeures, l’évolution du métier de la SPLT vers celui d’investisseur et de l’édification d’une nouvelle ville «La perle du lac».

La SPLT se lance dans l’investissement

Dans d’autres perspectives, la SPLT a une grande nouveauté sur laquelle elle a évolué. Elle ne se contente plus d’être lotisseur-aménageur, elle est autorisée par son Conseil d’administration à investir en partenariat avec d’autres investisseurs.

Elle est, également, habilitée à participer aux appels d’offres lancés par le gouvernement tunisien pour la réalisation de bâtiments administratifs et de grands projets urbanistiques.

Mieux, forte d’une expertise de plus de 32 ans et de performances reconnues internationalement et régionalement, elle projette d’exporter son savoir-faire en dehors de la Tunisie, particulièrement vers l’Afrique où il existe une forte demande constatée de visu, lors d’une récente participation de l’équipe SPLT au forum économique tuniso-camerounais, au mois de juin 2018, organisé à Yaoundé, au Cameroun.

La SPLT ne manquera pas de communiquer, en temps voulu, sur les changements visuels et autres qui auront lieu (changement d’appellation, de logo…) prévus dans une optique de mise à jour de son identité visuelle, notamment d’une actualisation de son image de marque au regard du public…

La Perle du lac, un joyau urbanistique en cours d’exécution

La SPLT prépare le terrain pour la construction d’une nouvelle ville avec des concepts nouveaux et une nouvelle philosophie. Il s’agit tout simplement de ne plus tourner le dos au lac.

La première partie de cette ville intelligente, objet des travaux de lotissement en cours d’exécution, est la première composante de cette ville. Dénommée «La Perle du lac», la nouvelle ville s’étendra sur 65 hectares, soit le quart du terrain que le SPLT va lotir d’ici 2030, à la zone nord-ouest et sud-ouest des berges du Lac Nord de Tunis.

Elle est répartie en 120 lots. Chaque lot est un lot structurant favorisant l’harmonie et l’efficience. C’est une grande nouveauté urbanistique.

Dans le détail, cette nouvelle ville bénéficie d’une position géographique centrale. La zone nord-ouest et sud-ouest des berges du Lac Nord de Tunis se situe à la croisée des chemins de la capitale. Desservie par les grands axes routiers de la ville, elle est à quelques minutes du centre de la capitale, de l’aéroport Tunisie-Carthage et de la banlieue nord.

Mieux, la ville sera desservie par une ligne métro que la SPLT est autorisée à construire au niveau du terre-plein central du boulevard central principal de ladite zone.

Le nouveau lotissement «La Perle du lac» en cours de viabilisation, première tranche de la zone susvisée, est composée d’immeubles collectifs et semi-collectifs allant du R+3 au R+8. Ils sont structurés en paliers successifs en forme de gradins afin de permettre à toutes les rangées de bâtiments de bénéficier d’une vue sur le lac.

Dans un souci d’harmonisation des espaces, ses quartiers sont aménagés par thèmes : place financière, quartiers résidentiels, quartiers administratifs, rues commerçantes, zones d’animation et de loisirs…

La Perle du Lac bénéficie, également, d’espaces verts à profusion et très originaux, d’une double-corniche située front du lac : une corniche haute pour la promenade et une corniche basse dédiée aux sportifs, ainsi qu’une piste cyclable offrant un parcours en boucle de près de 5 km de long mais aussi elle fera profiter ses visiteurs d’activités aquatiques (aviron, pédalos…) et d’une magnifique jetée centrale qui se déploie majestueusement à l’intérieur du plan d’eau….

Plusieurs établissements financiers (banques, sociétés d’assurances, sociétés de leasing…) sont persuadés de l’intérêt de transférer leurs sièges sociaux à La Perle du Lac et ont bénéficié de lots que la SPLT a proposés à la vente et dont les superficies varient entre 1.700 m2 et 2.500 m2, et ont, de ce fait, intégré le quartier financier que la SPLT leur a réservé au niveau de son nouveau lotissement.

Au fil des évolutions, la SPLT est en train de chercher à convaincre le gouvernement et la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), dans le cadre d’un partenariat public-privé, de l’intérêt qu’il y a à disposer dans une ville aussi bien aménagée telle que la zone nord-ouest sud-ouest d’un quartier dédié à plusieurs départements ministériels.

Il est, également, prévu de construire dans la Perle du Lac un hôtel de luxe de dix étages et d’un hôpital privé….

