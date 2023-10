La Société Al Buhaira de Développement et d’Investissement (Précédemment la Société de Promotion du Lac de Tunis – SPLT), lance un appel d’offres International pour la réalisation d’’une étude de faisabilité technique et économique des différents scénarios possibles pour la restauration et l’aménagement de la Zone Sud du Lac Nord de Tunis, visant son amélioration environnementale d’une manière pérenne.

L’appel d’offres est destiné aux Bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études, tunisiens et étrangers, habilités à exercer et ayant les références dans le domaine des études environnementales, hydrauliques, de restauration ou d’aménagement en milieux aquatiques.

Pour les Bureaux d’études étrangers, ils doivent obligatoirement s’associer avec un bureau d’études tunisien spécialiste en la matière.

Les Bureaux d’Etudes intéressés par cet avis sont invités à retirer le dossier du présent appel d’offres au siège de la Société Al Buhaira Invest – Rue du Lac Rodrigo de Freitas 1053. Les Berges du Lac de Tunis ou à le télécharger à partir du site web www.albuhairainvest.com et ce, contre un paiement non remboursable de 200 Dinars Tunisiens.

Les offres doivent parvenir, au siège de la Société Al Buhaira Invest, sous pli cacheté et scellé, au nom de Monsieur le Directeur Général, ne portant que la mention « Ne pas ouvrir / Appel d’offres international N° 08/2023 relatif à la réalisation de l’étude stratégique pour la restauration et l’aménagement de la zone sud du lac Nord de Tunis ».

La date limite de réception des offres au siège de la Société Al Buhaira Invest est fixée au Lundi 04/12/2023 à 17h.00, le cachet du Bureau d’Ordre de la Société Al Buhaira Invest faisant foi.

La validité des offres est fixée à cent vingt (120) jours à compter du lendemain de la date limite de remise des offres.

Les offres doivent, sous peine de nullité, être présentées conformément aux dispositions mentionnées au cahier des charges afférent au présent Appel d’Offres. (NB : La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée).

Toute offre parvenue après délai et/ou non conforme aux clauses du cahier des charges ne sera pas prise en considération.