La mise en vente des participations de l’Etat tunisien dans le capital de la Banque Zitouna (69,15% du capital) fondée par le gendre de Ben Ali, Sakher El Materi, ainsi que sa filiale Zitouna Takaful (70% du capital) par Al Karama Holding aurait permis, après l’ouverture des plis des offres financières, à la société MAJDA TUNISIA, de l’homme d’affaires qatari, Hamad Victor Nadhim Ridha Agha, de remporter cet appel d’offres.

Sept groupes financiers étaient en lice pour le rachat de ces participations majoritaires dans le premier groupe d’institutions financières islamiques.

1- La Banque Centrale Populaire (Maroc)

2- Coris Holding (Burkina Faso)

3- Le Consortium: Crédit Immobilier et Hôtelier “CIH BANK” (Maroc)

Qatar International Islamic Bank “QIIB” (Qatar) – Caisse de Dépôt et de Gestion “CDG” (Maroc)

4- Arab Tunisian Bank (Tunisie)

5- Le Consortium : Amana Sarl (Tunisie) – Alfa Lux Sàrl (Luxembourg)

Moulin Holding (Tunisie) – Rusd Investment Bank INC (Malaisie)

Consortium Tuniso-koweïtien de développement “CTKD” (Tunisie)

6- La société Majda Tunisia (Tunisie)

7- Le Consortium: Super Mousse (Tunisie)- Fethi Neifar (Tunisie).

Chiffres à fin 2017