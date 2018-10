Un accord a été signé, lundi, pour la formation de 25 formateurs, entre le Centre Sectoriel de Formation en Construction Métallique (CSFCM) de Menzel Bourguiba et la société “Tremcar”, l’un des importants constructeurs de remorques-citernes pour le marché nord-américain.

Les bénéficiaires suivront, au centre, une formation de cinq mois au terme de laquelle ils seront intégrés dans le cadre de contrat-travail au sein de l’une des unités de la société au Canada, a précisé le directeur régional de la formation professionnelle et de l’emploi Béchir Jaziri.

Parmi les bénéficiaires, qui sont tous des détenteurs d’un diplôme professionnel, quatre sont originaires de Bizerte, a-t-il ajouté, se félicitant de ce type de formation qui ouvre aux jeunes de nouveaux horizons pour décrocher un emploi.

Tremcar fait partie des 4 plus grands constructeurs de remorques-citernes en Amérique du Nord desservant près de 2 000 clients dans ses cinqs usines situées à Iberville (Québec), St Césaire (Québec), London (ON), Haverhill (MA) et Strasburg (OH).