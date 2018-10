L’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation (ADRI) organise, les 29 et 30 novembre 2018 au Technopôle El-Ghazala, un colloque international sur la Smart Society 4.0.

Cette première édition, qui va traiter du Big data, de l’Internet des objets, de la robotique et d’intelligence artificielle, réunira chercheurs, universitaires, experts, intégrateurs et éditeurs pour échanger leurs expériences sur ces technologies disruptives.

Créée en avril 2011 et présidée par Hassan Chaari, l’ADRI a pour objectif principal «la promotion de la recherche scientifique et l’innovation technologique à travers le renforcement des liens entre les acteurs de la R&DI et leur environnement économique, ainsi qu’à travers la dynamisation de la synergie universités-entreprises».

Elle avait déjà organisé un colloque tuniso-français sur le Big data et l’Internet des objets en novembre 2017.