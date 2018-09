La société des études et de développement de Sousse Nord a organisé jeudi en collaboration avec les “géants de la gastronomie” et l’association des commerçants du Kantaoui à Hammam Sousse, une manifestation “saveur du monde” à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme.

Au cours de cette manifestation, la culture alimentaire locale et étrangère à été à l’honneur avec un accent mis sur la cuisine tunisienne, marquée par des séances de dégustation des plats traditionnels du monde arabe et tunisien, outre des expositions, des démonstrations et des ateliers sur le patrimoine.

La manifestation a vu la participation de plus de vingt des meilleurs chefs de cuisine à l’échelle arabe et international, représentants de différentes nationalités tels l’Algérie, le Maroc, l’Egypte, la Palestine, la Syrie, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, la Turquie, le Brésil, le Pérou, l’Ouzbékistan, la Bulgarie et la Tunisie, qui ont préparé 20 plats avant de les présenter aux visiteurs.

L’événement vise à promouvoir le tourisme tunisien et la cuisine traditionnelle tunisienne en tant que produit touristique et la valorisation du patrimoine immatériel par la vulgarisation de la cuisine traditionnelle tunisienne, a indiqué Lotfi Kenz, président de la ligue tunisienne de gastronomie.