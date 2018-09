Forum tuniso-libyen/ BTL : Plusieurs projets d’accords avec des investisseurs tunisiens

La banque tuniso-libyenne prévoit de signer plusieurs accords avec des investisseurs tunisiens visant la création en Tunisie d’un nombre d’usines, notamment de transformation de produits agricoles et des cimenteries, a annoncé, jeudi, Bassem Loukil président du conseil d’affaires tuniso-libyen.

Intervenant lors de l’ouverture du forum économique tuniso-libyen, le responsable a exprimé le souhait d’une reprise des vols entre la Tunisie et la Libye dans les plus brefs délais.

Il s’agit également d’ouvrir de nouvelles lignes maritimes reliant plusieurs villes libyennes à Sfax, Tunis et Zarzis et de régler les problèmes liés au secteur du commerce afin de booster les relations commerciales et économiques entre les deux pays.

” La compagnie aérienne Tunisair prévoit d’ouvrir de nouvelles lignes aériennes an Afrique afin de faire face à une concurrence acharnée en Europe “, a indiqué le responsable, estimant que le secteur du transport ne manquera pas de renforcer et d’élargir les domaines de coopération commerciale et économique entre les pays du continent africain.

Les partenaires libyens ont exprimé la volonté de renforcer davantage les relations commerciales avec La partie tunisienne, notamment, dans le secteur de l’hôtellerie et les cliniques privées, a-t-il encore fait savoir.

Loukil a rappelé que le bureau exécutif du conseil d’affaires tuniso-libyen avait décidé, au cours du mois d’avril 2018, la mise en place du premier conseil de coopération tuniso-libyen qui sera chargé de booster les échanges commerciaux et les investissements entre les hommes d’affaires dans deux pays et leurs homologues du continent noir.