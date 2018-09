Les travaux de la première édition du forum économique tuniso-libyen ont démarré jeudi matin, à Tunis, en présence d’une centaine d’hommes d’affaires tunisiens et libyens.

S’étalant sur deux jours, le forum a pour objectif de permettre aux chefs d’entreprises tunisiennes et libyennes de se retrouver, de se concerter mais aussi et surtout d’améliorer les échanges très importants qui existaient déjà avant 2011.

Organisée à l’initiative de Tunisia Africa Business Council (TABC), la rencontre vise également, à travers ses différents panels de haut niveau, un meilleur rapprochement industriel et économique entre la Tunisie et la Libye et apporte tout le soutien nécessaire pour booster la coopération, les échanges commerciaux ainsi que les investissements entre pas moins de 200 hommes d’affaires tunisiens et libyens.

Le forum jouera le rôle de catalyseur dynamique pour rétablir la confiance entre les patrons des deux pays, relancer la coopération économique et surtout retrouver et développer le niveau d’échanges commerciaux de 2010.

A noter qu’en raison de la situation sécuritaire et politique difficile en Libye, les exportations tunisiennes ont chuté de moitié au bout de sept ans pour s’établir à 400 millions de dollars en 2017. Ces échanges sont appelés à reprendre un rythme bien plus soutenu.

A rappeler qu’en juillet dernier, TABC a pris l’initiative d’intensifier les relations économiques avec Tripoli en allant à la rencontre de hauts responsables libyens. Une rencontre qui a permis à plus de 70 chefs d’entreprises tunisiens de se déplacer à Tripoli pour y rencontrer leurs homologues libyens, une première depuis 2011.