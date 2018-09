Le 9e Forum international ONG-UNESCO a démarré mercredi 26 septembre à Tunis sous le slogan “Un autre regard sur les migrations humaines”.

Trois cents participants représentant des ONG, ainsi que des chercheurs en migration et droits de l’homme prennent par à cette rencontre de deux jours qui se focalisera sur la migration irrégulière et le droit d’asile.

Le Forum soulèvera aussi des questions liées aux droits de l’homme et à la lutte contre toute forme de discrimination.

Le thème choisi pour cette 9e édition rejoint les objectifs de l’UNESCO en matière de migrations ainsi que l’action de l’Organisation afin de contribuer à “transformer notre monde par le biais du développement durable”, indique l’organisation onusienne sur son site.

Organisé dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce forum vise à identifier des exemples concrets de bonnes pratiques et des perspectives de terrain dans les domaines de la protection, de l’accueil et de l’inclusion des migrants et des réfugiés, selon une note conceptuelle du comité de Liaison ONG UNESCO.

Il vise aussi à analyser et proposer des orientations globales sur la gestion des transformations sociales dans les sociétés des pays d’origine, de transit et de destination.

Il s’agit également de contribuer aux débats théoriques afin de changer les regards sur la migration mondiale, de développer des projets pilotes et un guide de bonne pratique.

A l’ordre du jour de ce forum auquel participent près de 100 organisations, figurent aussi l’art et la culture pour sensibiliser à la situation des migrants, les médias et la gestion de l’information ainsi que l’éducation et la formation des migrants.

La rencontre est organisée par le Comité de liaison ONG-UNESCO en coopération avec le Secrétariat de l’UNESCO, ce neuvième Forum international des ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO et l’Institut arabe des droits de l’Homme.