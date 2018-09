Une journée d’information sur la 46ème édition du Salon All4Pack 2018 sera organisée jeudi 27 septembre 2018 à la Maison de l’exportateur (CEPEX) à Tunis, à l’initiative du Centre technique de l’emballage et du conditionnement (PACKTEC) en partenariat avec la Chambre tuniso-française du commerce et de l’industrie (CTFCI) et Promosalon Tunisie.

Cette initiative vient en prélude à ce Salon qui se tiendra du 26 au 29 novembre prochain à Paris Villepinte, pour mettre en valeur les avancées des secteurs de l’emballage des machines, des process, de la manutention et de l’impression.

Dans un communiqué publié mardi 25 courant, le PACKTEC fait savoir que cette 46ème édition verra la participation de plus de 1.350 exposants et 500 marques représentant une cinquantaine de pays, notamment la France, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la Belgique, la Turquie, l’Espagne, Taiwan, la Chine…

Plus de 110.000 visiteurs et professionnels de 142 pays y sont attendus. Près de 75% de la surface du Salon sont déjà réservés, dont plus de 13 pavillons appartenant à 7 pays.

La Tunisie aménagera un pavillon regroupant les principales entreprises d’emballage représentatives de plusieurs filiales (plastique, carton, métallique…)

Selon le même communiqué, cet événement constitue “une plateforme d’affaires à même d’apporter des solutions à tous les marchés et industries utilisatrices d’emballages et de ses activités connexes comme les matériaux de base, les accessoires, les machines de transformation des matériaux ainsi que les machines de conditionnement.

A l’instar des éditions précédentes, la Tunisie sera représentée par une délégation d’industriels conduite par le Packtec et la CTFCI afin de leur faire profiter des visites ciblées et de contacts personnalisés avec les fournisseurs étrangers et e leurs fournir les informations nécessaires et utiles.

La journée de présentation du Salon donnera lieu à des témoignages d’entreprises qui vont participer à cette manifestation.