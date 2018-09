“Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région de Nabeul depuis samedi matin (22 septembre) sont bénéfiques pour l’agriculture, et ont permis de remplir les barrages”, estime le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP à Nabeul.

Selon le ministre, il n’y a pas de problèmes dans les barrages de la région de Nabeul, et le traitement de l’augmentation du niveau des eaux se réalise selon les techniques procédés.

Taieb, qui a assisté dimanche avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, à la réunion de la commission régionale de lutte contre les catastrophes, a précisé que les importantes quantités de pluies enregistrées samedi dans le gouvernorat de Nabeul ont dépassé la moitié de la moyenne enregistrée durant une année.

Il a souligné que son département a ouvert samedi le Centre de formation agricole à Takelsa pour recevoir les sinistrés des inondations à Tekelsa, Grombalia et Bou Argoub, et a mis en place tous les mécanismes (camions et balayeuses) pour renforcer les efforts d’intervention, avec les renforts des autres gouvernorats limitrophes.

Pour sa part, le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, a souligné que son ministère a déployé tous les efforts pour alléger les dégâts matériels causés par les pluies, précisant que plusieurs municipalités fournissent de l’aide pour assurer le retour à la normale dans la région.

Il a fait savoir que l’Office national de l’assainissement (ONAS) a mis en place plus de 30 moyens d’intervention d’urgence, précisant, à cet égard, que l’ONAS n’a pas une responsabilité directe, d’autant plus que les quantités de pluies enregistrées ont été exceptionnelles.