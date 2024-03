Une expérience de multiplication de semences locales (blé, orge, Pois chiche, poireau, pomme de terre) sera lancée, samedi 2 mars 2023 par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), dans la ferme de Hafedh Karbaa, un agriculteur de Monastir, conscient des limites des semences hybrides et connu pour ses efforts de préservation des graines locales héritées des ancêtres.

Cette action intervient, alors que le secteur agricole national est confronté à des difficultés croissantes qui ont été derrière la recrudescence des mouvements sociaux réclamant les droits d’accès à l’eau de l’irrigation, aux traitements phytosanitaires et aux fourrages, précise le Forum. Ces mouvements appellent aussi à lutter contre l’importation anarchique des produits agricoles et à arrêter l’importation du blé contaminé et des semences étrangères consacrant la dépendance aux pays d’origine.

Le forum a également, évoqué une crise de la souveraineté alimentaire en Tunisie, qui s’est aggravée au cours des dernières années avec la mainmise des lobbies de corruption sur les circuits de production et de distribution. Le marché agricole national s’est transformé, par conséquent, de producteur des différents intrants agricoles ( semences, engrais…) à importateur d’intrants.

Le FTDES a, par ailleurs, déploré l’effondrement des filières de production agricole végétale et animale et le recours excessif aux semences importées au détriment des semences locales.