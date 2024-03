L’ANME inaugure, vendredi 1er mars 2023, un projet pilote qui s’inscrit dans le cadre du programme de Transition énergétique dans les établissements publics (TEEP), au sein du Lycée Hannibal à Tebourba (Manouba- Grand Tunis).

Le TEEP est un programme à deux composantes. La première consiste à introduire dans les institutions et établissements publics, une électricité produite par l’énergie solaire photovoltaïque (PV) et la deuxième vise à encourager ces établissements à investir dans les projets d’efficacité énergétique.

La zone du Grand Tunis ( Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba) et neuf gouvernorats, considérés comme étant des régions défavorisées : Mahdia, Tataouine, Sidi Bouzid, Beja, Kairouan, Le Kef, Siliana, Jendouba et Kasserine, sont concernés par ce programme, qui comprend des dizaines de sous-projets.

Il s’agit entre autres de l’installation de panneaux solaires et leur raccordement au réseau électrique, le remplacement/installation des transformateurs et onduleurs, la rénovation de l’éclairage fluorescent par l’éclairage LED, l’isolation des réseaux climatiques et autres