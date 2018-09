La Tunisie accueillera le Festival méditerranéen des arts numériques “5+5” en 2019. C’est l’une des propositions adoptées lors de la seconde réunion des ministres de la Culture des pays membres du dialogue “5+5” de l’Ouest de la Méditerranée, tenue vendredi 21 septembre à Lisbonne, au Portugal.

Ont pris part à cette seconde réunion les ministères de la Culture et les différentes représentations diplomatiques des pays membres du dialogue “5+5” de l’Ouest de la Méditerranée: Tunisie, Libye, Mauritanie, Algérie, Maroc, Malte, Italie, Portugal, France et Espagne.

Le Festival méditerranéen des arts numériques “5+5” est une manifestation culturelle ayant pour objectif de promouvoir le patrimoine méditerranéen et de valoriser les différentes initiatives des jeunes des deux rives de la méditerranéen.

A cette occasion, le ministère des affaires culturelles tunisien mettra en place une bibliothèque numérique au profit des pays de l’Ouest de la Méditerranée. Cette bibliothèque sera une vitrine pour les différents auteurs des pays membres du dialogue et facilitera la coopération entre les écrivains des deux rives.

Lors de cette réunion, le ministre tunisien des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine a souligné, dans son allocution, l’importance de la coopération entre les différents pays membres pour lutter contre toutes les formes d’extrémisme et de terrorisme.

A noter que le prochaine réunion des ministres de la Culture des pays du dialogue 5+5 se tiendra en 2019 en Algérie.

La la première réunion des ministres de la Culture des pays membres du dialogue “5+5” de l’Ouest de la Méditerranée s’était tenue en Tunisie le 10 février 2017, rappelle-t-on.

L’objectif est de renforcer la coopération culturelle dans le domaine de la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel des pays membres et la préservation des manuscrits entre les pays membres du dialogue “5+5” de l’Ouest de la Méditerranée.

Les pays membres du dialogue œuvreront aussi à renforcer la coopération dans le domaine des industries culturelles et créatives, le livre, le soutien des jeunes créateurs ou encore la participation aux différents festivals et rencontres dans les pays concernés.