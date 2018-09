Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, s’est entretenu jeudi au siège du département, avec le vice-ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Futrakul Virasakdi, actuellement en visite de travail en Tunisie pour participer à la première session de concertations politiques tuniso-thaïlandaises.

Tout en se félicitant des étroites relations de coopération de longue date établies entre la Tunisie et la Thaïlande, Jhinaoui a souligné la volonté de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines sur la base de l’intérêt mutuel.

Il a également mis l’accent sur l’importance du raffermissement des liens de contact entre les deux pays, à travers la multiplication des échanges de visites entre les hauts responsables des deux pays et le renforcement des concertations et de la coordination lors des manifestations internationales au sujet des questions d’intérêt commun, surtout que les deux pays s’apprêtent à présenter leur candidature pour un siège de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité.

De son côté, le vice-ministre thaïlandais des Affaires étrangères a souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Tunisie dans les différents domaines, notamment à la lumière des importantes potentialités dont disposent les deux pays.