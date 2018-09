La sortie nationale du film “The Man Behind The Microphone” ou “Papa Hedi, The Man Behind The Microphone”, réalisé et écrit par Claire Belhassine, est prévue pour le mercredi 26 septembre 2018.

Ce documentaire de 86 mn est l’œuvre de la petite fille du chanteur disparu Hédi Jouini (1909-1990) qui dresse le portrait de l’un des musiciens les plus appréciés en Tunisie, tout en offrant une image de la révolution culturelle en Tunisie.

Il revient sur la vie et l’œuvre d’une icône du 21ème siècle qui a laissé son empreinte sur la scène musicale nationale. Hedi Jouini était l’une des stars les plus adulées auprès des mélomanes, ce qui lui a valu l’appellation du “Frank Sinatra de la Tunisie”.

Au casting de ce documentaire, figurent Lotfi Bouchnak, Sonia M’Barek, Fethi Zghonda, Ahmed Mejri, Adel Jouini, Afifa Jouini, Naoufel Belhassine et Ferid Belhassine.

Le film datant de 2017 est une coproduction entre la Tunisie, le Royaume-Uni et le Qatar.