La Bourse de Tunis clôture la séance de Jeudi en repli où le Tunindex cède 0,70% à 7 868.51 points dans un volume d’affaire de 5,156 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP). La balance de variations a été tirée vers le bas n’affichant que 14 hausses contre 36 baisses. Le titre ICF s’est maintenu presque inchangé à 104 D.

A la hausse, Le titre NEW BODY LINE grimpe de 2,79% à 4,78 D, suivi par le titre SANIMED qui a grignoté de 2,66 % à 2,70 D .le titre SIAME s’est adjugé 2,56% clôturant la journée à 2,40D.

Dans le vert, le titre SOTEMAIL s’est échangé à 2,54D soit une montée de 1,61 %, suivi par le titre MPBS qui s’est apprécié de 1,61 % à 3,15 D.

A la baisse, le titre GIF FILTER a reculé de 3,30 % à 1,17 D suivi par les deux titres EURO-CYCLES et UADH qui ont dévissé respectivement de 3,01 % et 2,51% à 22,50 D et 1,55 D.

Dans le rouge, les titres AMS et BT ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,04% et 1,81% pour finir la journée à 0,96 D et 8,1D.