“Nous avons des projets d’investissement en Tunisie et nous travaillerons avec un groupe d’opérateurs économiques pour réduire les obstacles qui entravent le développement de la compétitivité de l’économie tunisienne. C’est le vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Pierre Heilbronn, qui s’exprimait ainsi à l’issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, mercredi 19 septembre, au palais du gouvernement, à La Kasbah.

Heilbronn a ajouté que les moyens de renforcer le partenariat et la coopération avec la Tunisie et le suivi de l’état d’avancement des projets et programmes de développement financés par la BERD ont été évoqués à cette occasion.

Pierre Heilbronn a également précisé que cette réunion repose sur la dynamique établie par le Forum international sur le partenariat public-privé, inauguré par le chef du gouvernement, mardi 18 courant, et lors duquel la Tunisie a présenté 33 projets nécessitant un financement auprès des bailleurs de fonds de 13 milliards de dinars.