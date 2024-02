Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a reçu, mardi, au palais de la Kasbah, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso en visite de travail du 19 au 20 février, en Tunisie.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence des ministres de l’Economie et des Finances, les deux parties ont évoqué les moyens à même de renforcer le partenariat dans les domaines qui revêtent une priorité nationale à l’instar des énergies renouvelables, de la sécurité alimentaire, de l’infrastructure, du transport, de l’investissement, de l’innovation et des PME, des industries pharmaceutiques et automobiles, indique un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

A cette occasion, le chef du gouvernement a salué le partenariat “fructueux” entre la Tunisie et la BERD dans divers domaines, notamment, en matière d’appui aux institutions publiques, afin d’améliorer leur gouvernance et compétitivité.

A l’issue de sa rencontre avec Hachani, la responsable européenne a déclaré que « les priorités de la BERD en Tunisie consistent à développer le secteur privé et à soutenir la transition énergétique à travers la promotion des énergies renouvelables », rappelant à ce titre, que la banque finance le projet ELMED d’interconnexion électrique avec l’Italie.

Et d’ajouter « nous avons aussi beaucoup travaillé avec la Tunisie pour développer les énergies solaire et éolienne. La Tunisie a un énorme potentiel en la matière et ce potentiel est important pour soutenir la marche vers une économie plus décarbonnée, réduire la dépendance au gaz et pouvoir exporter de l’énergie verte. C’est aussi un facteur de compétitivité pour attirer des investissements étrangers ».

Et de conclure «les échanges avec le président de la République, le chef du Gouvernement et les ministres ont été très fructueux pour définir les priorités à venir en matière de coopération et de soutien à l’agenda de transformation du pays.

Nous continuons à travailler main dans la main avec le gouvernement, les autorités tunisiennes et nos clients dans le pays pour avancer, développer l’économie et continuer à transformer la Tunisie pour le bénéfice des citoyens ».