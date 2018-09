Talan annonce le rapprochement de son pôle conseil Talan Consulting avec Siltéa, cabinet de conseil en management spécialisé dans le secteur Banque-Assurance. Fort d’une équipe de plus de 300 consultants spécialistes notamment des métiers de la banque et de l’assurance, Talan Consulting devient un des leaders des cabinets de conseil sur ce secteur.

« Notre rapprochement avec Siltéa s’inscrit dans le déploiement de notre plan « Ambition 2020 ». Nous avons, en effet, annoncé cet été une levée de 100 millions d’euros de dettes dont l’un des objectifs est de nous développer par de la croissance externe sur nos principaux secteurs, comme la banque et la finance. » Mehdi Houas, Président de Talan.

« Nous sommes très heureux d’accueillir les collaborateurs de Siltéa dans l’équipe de Talan Consulting avec qui nous partageons notre ADN, basé sur la convivialité, le pragmatisme, l’innovation et l’agilité. Ensemble, nous franchissons une nouvelle étape qui permet à Talan Consulting de devenir un leader du conseil en management multisectoriel avec un très fort ancrage métier » Laurent Dherbecourt, Directeur Général de Talan Consulting.

« Nous sommes fiers de rejoindre l’aventure collective Talan. Ce rapprochement nous permet d’élargir notre proposition de valeur sur la sphère de l’innovation technologique notamment et de développer ainsi une offre complète de bout en bout adaptée à chacun de nos clients » Jean-Luc Carpentier, Associé de Siltea.

Suite à cette acquisition, Jean-Luc Carpentier, Xavier de Jerphanion et Vincent Meslin, deviennent Partners de Talan Consulting, pôle conseil de Talan, et Responsables du Développement des activités Banque et Assurance.

À propos de Talan

Depuis plus de 15 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation en France et à l’international. Présent sur quatre continents, le groupe va réaliser un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros pour 2500 collaborateurs en 2018. Talan ambitionne d’intégrer 900 nouveaux collaborateurs en 2019. Le groupe met l’innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines liés aux mutations technologiques des grands groupes, comme le Big Data, l’IoT, la Blockchain et l’Intelligence Artificielle. Présent dans les événements incontournables du secteur, comme Viva Technology, Talan prend régulièrement la parole sur les enjeux de ces technologies révolutionnaires aux côtés d’acteurs majeurs du secteur et de parlementaires (Syntec Numérique, Forum parlementaire de l’intelligence artificielle, Smart City Paris…). www.talan.com @talan_fr

À propos de Siltéa

Créé en 2004, certifié Great Place To Work™, Siltéa est un Cabinet de Conseil en management exclusivement dédié au monde de la Banque et de l’Assurance. Siltéa accompagne ses clients dans la définition et la mise en œuvre de leurs plans de transformation. Associant la profondeur d’expertise métier et la culture des résultats opérationnels, le cabinet intervient dans les domaines suivants : Amélioration de la Performance ; Organisation & Conduite du changement ; Direction de programme ; Marketing & Distribution / Développement.

Siltéa est un cabinet de 80 consultants expérimentés, à taille humaine, dont les valeurs clés sont fondées sur l’écoute, l’humilité, la rigueur et le partage. Siltéa réalisera un chiffre d’affaires de plus de 14M€ sur son exercice 2018. www.siltea.com