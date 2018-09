Les besoins moyens des banques en liquidité ont poursuivi leur hausse, à un rythme soutenu pour atteindre 16,1 milliards de dinars en moyenne, en août 2018, contre 15,1 milliards de dinars en juillet et seulement 10,9 milliards à fin 2017, a fait savoir, la Banque Centrale de Tunisie (BCT), dans son rapport publié, vendredi, sur les ” Evolutions économiques et monétaires et perspectives à moyen terme, Septembre 2018 “.

Cette progression porte la marque des effets restrictifs sur la liquidité bancaire provenant, d’une part, du recours important des banques à l’achat de devises auprès de la Banque centrale, permettant aux différents opérateurs économiques d’honorer leurs engagements extérieurs et, d’autre part, de la hausse des retraits de billets de banques pour faire face aux dépenses occasionnées par la saison estivale et Aïd El-Idha.

Les interventions de la Banque centrale se sont stabilisées autour de 11,5 milliards de dinars, et ont pris, principalement, la forme d’opérations principales de refinancement (7 milliards de dinars) dites aussi appels d’offres, d’opérations de swap de change à des fins de politique monétaire (2,8 milliards) et d’opérations d’achats fermes de bons du Trésor (1,2 milliard).

En dépit de l’intervention de la Banque centrale, la liquidité disponible n’était pas suffisante pour répondre aux besoins des banques. Cette situation a amené à un recours accru à la facilité de prêt à 24h, portant le volume de ces facilités, en moyenne, de 3.597 MDT en juillet dernier, à 4.594 MDT en août 2018, contre seulement 1.263 MDT en août 2017.

Le resserrement quantitatif, opéré par la Banque centrale depuis juillet 2017, a fait exploser l’enveloppe des facilités de prêt, en dépit de leur coût (7,75% actuellement). L’impact de l’accentuation des besoins de banques en liquidité, conjugué au relèvement du taux directeur de 100 points de base, le 13 juin 2018, ont pesé sur la dynamique des taux d’intérêt sur le marché monétaire.

Le taux moyen pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement ainsi que le TMM se sont établis à 7,07% et 7,25%, respectivement, en août 2018.