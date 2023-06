Le Conseil bancaire et financier (CBF), organisme professionnel regroupant notamment les banques universelles opérant sur le marché tunisien, souhaite rassurer les clients des banques sur la disponibilité du cash dans tous les distributeurs de billets et les agences bancaires pendant cette période festive.

L’affluence plus importante enregistrée ces derniers jours est due à l’avènement de la fête de l’Aïd. Mais quelles que soient les circonstances, les banques continuent à garantir l’alimentation de ses points de ventes et ses DAB d’une façon fluide et sans désagrément.

Les banques mettent en œuvre toute une organisation pour s’assurer que les distributeurs de billets soient toujours approvisionnés en espèces afin que les clients puissent effectuer leurs retraits et gérer leurs transactions en toute confiance.

Les équipes des banques travaillent en étroite collaboration avec celles de la BCT, de Monétique Tunisie et des sociétés de transports de fonds pour s’assurer que les distributeurs de billets sont réapprovisionnés régulièrement afin de répondre à la demande accumulée pendant cette période.

Par ailleurs, le CBF encourage les clients à utiliser également les services bancaires en ligne et les terminaux de paiement (TPE).

Tout en souhaitant un joyeux Aïd el-idha à tous les Tunisiens et Tunisiennes.