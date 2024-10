La liquidité de l’économie du Royaume d’Arabie Saoudite a atteint des niveaux records la semaine dernière, s’élevant à environ 785,06 milliards de dollars, au 26 septembre dernier, selon les données de la Banque centrale saoudienne (SAMA).

Ainsi, la masse monétaire a augmenté de 0,92%, en une semaine, et de 9,62%, depuis le début de l’année. Cette augmentation historique de la liquidité est attribuée à la hausse des dépôts à terme et des dépôts d’épargne générant des intérêts, ainsi qu’à la hausse des taux d’intérêt, qui ont atteint leur niveau le plus élevé en deux décennies.

À noter que les dépôts quasi-monétaires incluent notamment les dépôts des résidents en devises, les dépôts liés aux lettres de crédit et les transferts en cours.