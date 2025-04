Le niveau des billets et monnaies en circulation a continué sa tendance haussière observée depuis plusieurs années, en enregistrant une hausse de 8,4% en 2024, pour s’établir 22,594, 7 millions de dinars contre 20,842,2 millions de dinars en 2023, avec une part de billets de 97,8%, indique la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Le taux annuel d’accroissement de la circulation fiduciaire a baissé d’une année à une autre, revenant de 10,7% pour la période entre fin 2022 et fin 2023, à 8,4% pour la période entre fin 2023 et fin 2024, précise la BCT dans une note sur “les évolutions économiques et monétaires et les perspectives de l’inflation” publiée mardi.