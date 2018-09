L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a boycotté la Conférence nationale sur les orientations économiques et sociales inscrites dans le cadre de la loi des finances (LF) pour l’année 2019.

Cette conférence, organisée vendredi 14 septembre, par la présidence du gouvernement au Palais des Congrès sous le signe “impulsion de la croissance, l’intégration sociale et régionale”, est marquée par la présence de plusieurs organisations nationales, à l’Instar de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), des députés, ainsi que personnalités nationales et des membres du gouvernement.

La rencontre comporte quatre ateliers de travail sur la croissance du budget de l’Etat, les grands traits de la LF et les mesures pour impulser l’activité économique, outre le système de subvention et les mesures sociales ainsi que l’encadrement des couches sociales vulnérables et à faibles revenus.