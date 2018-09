Les orientations économiques et sociales du projet de la loi des finances pour l’exercice 2019, actuellement en cours d’élaboration, seront au centre d’un séminaire le vendredi 14 septembre avec la participation de responsables du gouvernement et des organisations professionnelles.

L’ouverture du séminaire sera assurée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, et le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Ezzar, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Les responsables et experts devront discuter, au cours de ce séminaire qui se tient sous le signe “l’impulsion de la croissance et de l’intégration sociale et régionale”, le développement du budget de l’Etat en 2019 et les mesures à même de favoriser le développement de l’activité économique, le système de subvention, les mesures sociales et le soutien des catégories démunies et à faible revenu.

A la fin des travaux du séminaire, des feuilles de route seront élaborées et il en sera tenu compte par le gouvernement pour la préparation de la loi des finances 2019.

Actuellement, le ministère des Finances planche sur la loi des finances qui devra être soumise et adoptée par l’ARP avant la fin de l’année.

Le chef du gouvernement s’est engagé, auparavant, à ne pas soumettre les sociétés à de nouveaux impôts. Les organisations professionnelles se sont également penchées sur l’élaboration de leurs propositions relatives à ce projet qu’elles soumettront à la présidence du gouvernement et à l’ARP.