Le navire “Carthage” a accosté, dans la matinée du mercredi 12 septembre, pour la première, au port de Zarzis, en provenance de Gênes, portant à 10 le nombre de voyages organisés de et vers ce port, durant cet été 2018. Trente voyageurs et 15 véhicules étaient à bord du navire.

L’après-midi, le Carthage a quitté le port de Zarzis à destination de Marseille transportant 1.600 passagers -des Tunisiens de retour aux pays d’accueil-, et 678 véhicules.

La dernière navette de la saison est prévue pour le 24 septembre.

Le nombre total de voyageurs, à travers le port de Zarzis durant l’été, est passé de 9.300 à 10.200 entre 2017 et 2018, alors que le nombre de véhicules est passé, lui, de 3.000 à 3.400. L’été prochain (2019), on table sur 25.000 voyageurs et 8.000 véhicules, selon le commandant du port, Karim Nouira.