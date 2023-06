” Le port de la Goulette devra accueillir environ 560 mille passagers et 250 mille voitures, au cours de la saison estivale 2023, soit en amélioration par rapport aux chiffres enregistrés durant l’été de 2022 (500 mille passagers et 150 mille voitures) “, a indiqué jeudi, le directeur du port de La Goulette, Mohamed Omran, jeudi.

S’exprimant lors d’un entretien accordé à l’agence TAP, en marge du premier voyage assuré par la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN), à bord du navire “Tanit” (à destination de Marseille), le responsable a formulé l’espoir de parvenir à réaliser des chiffres records pareils à ceux enregistrés durant l’année 2022, soit 754 mille passagers et près de 300 mille voitures.” L’activité au sein du port de La Goulette est assez dynamique non pas uniquement durant la saison estivale, mais tout au long de l’année, notamment au cours de la période allant du fin décembre à fin janvier, et durant les semaines de vacance à l’étranger, où un flux important de voyageurs est enregistré “.

Toutefois, environ 56% de l’activité annuelle du port est enregistrée pendant la saison estivale, qui s’étale de fin juin à fin septembre, a-t-il noté, ajoutant que le port assure l’exportation d’environ 500 mille tonnes de ciment, annuellement, et qu’il accueille plusieurs croisières touristiques.

Par ailleurs, le port constitue le point de passage de quelques 50 mille nouvelles voitures, chaque année, et l’unique qui assure l’accueil de véhicules importées par les concessionnaires de voitures tunisiens. Il offre, en outre, d’importantes prestations aux sociétés économiques, surtout celles dont l’activité est axée sur l’exportation.

Cependant, le port souffre de nombreuses difficultés, notamment les espaces limités alloués aux activités économiques, a-t-il fait remarquer, affirmant, qu’il est indispensable d’aménager de nouveaux espaces surtout à l’extérieur du port, d’opter à la numérisation et à la simplification des procédures, de manière à rationaliser l’exploitation des espaces au sein du port et à assurer les meilleures conditions d’accueil des Tunisiens résidents à l’étranger.

Dans ce contexte, une étude est en cours de préparation, sur la rationalisation de l’utilisation des espaces extérieurs du port et de la fluidification de la circulation en vue de mettre fin à l’escroquerie dont sont parfois victimes les voyageurs à l’extérieur du port.

D’après le directeur du port, l’institution étudie également les moyens d’améliorer l’infrastructure, la numérisation des procédures d’enregistrement et l’extension des aires d’attente à l’extérieur du port.

Evoquant les préparatifs pour la saison estivale 2023, Omrane a indiqué à l’Agence TAP, qu’un nombre important d’agents de conseil sera mobilisé, ainsi qu’une équipe sanitaire, laquelle sera présente au port 24h/24. Des représentants de la santé vétérinaire seront présents sur les lieux et une ambulance sera mise à la disposition du port, en cas de besoin.

Il a en outre, affirmé que la direction du port veille à répondre aux différentes plaintes déposées par les citoyens, d’une manière instantanée, que ce soit à travers les réseaux sociaux, le courrier électronique, le bureau des relations avec le citoyen ou le numéro vert du port.