L’étude stratégique du plan directeur des ports maritimes de commerce tunisiens à l’horizon 2040 a été lancée, mardi, par le PDG de l’Office de la Marine Marchande Et Des Ports (OMMP), Foued Othmen.

Cette étude, qui s’étale sur 15 mois, vise à mettre en place un programme stratégique pour développer l’infrastructure de base et renforcer l’efficacité logistique de tous les ports maritimes commerciaux, indique un communiqué publié, mardi, par l’OMMP.

Il s’agit des ports de Bizerte, de la Goulette, de Rades, de Sousse, de Sfax, de Skhira, de Gabès et de Zarzis, et ce, dans le cadre de la stratégie du transport et de logistique à l’horizon 2040 et en vue d’élaborer une stratégie nationale globale.

Toujours selon la même source, l’étude va permettre, également, de consolider les potentialités et les capacités des ports maritimes de commerce tunisiens afin de répondre aux besoins d’exportation et d’importation du pays et de s’adapter aux progrès technologiques des différents types de transport maritime et aux mécanismes de chargement et de déchargement.