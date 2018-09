La société Ardia, spécialiste des équipements électroniques destinés aux marchés des véhicules roulants et de l’énergie, a remporté le premier Prix national de la Qualité, édition 2017.

Le deuxième prix a été attribué au groupe Sancella, fabricant de produits d’hygiène.

Le troisième a été décerné à la société Land’Or, spécialisée dans la fabrication de fromages.

Selon le directeur général de la société Ardia, Walid Rouissi, lors de la cérémonie de remise des prix, organisée dans l’après-midi du lundi 10 septembre, au siège de l’UTICA, que ce prix valorise les efforts des ingénieurs de la société, dont le nombre s’élève à 386.

Rouissi a ajouté que sa société, filiale de groupe français Actia, prévoit de finaliser la construction du deuxième siège d’Ardia Tunisie sur une superficie de 9000 m2, dans la zone industrielle Chotrana 2, avant la fin de l’année 2018.

“La société emploie en moyenne 100 ingénieurs par an, pour un total de 750 ingénieurs spécialisés dans l’électronique, la technologie et l’informatique. Ardia, totalement exportatrice, a réalisé un chiffre d’affaires de 23 millions de dinars en 2017 et prévoit la progression de son CA à 27 MDT fin 2018”, a-t-il ajouté.

De son côté, le président du directoire du groupe ACTIA, Jean-Louis Pech, a assuré que la main-d’œuvre compétente en Tunisie constitue un point fort pour la société étant donné sa capacité à développer les activités technologiques.

Il a avancé que la valeur des investissements en Tunisie a avoisiné les 20 millions de dinars au cours des trois dernières années, pointant la difficulté d’obtenir des financements en Tunisie pour développer l’activité de la filiale.

Le président de l’UTICA, Samir Majoul, dira que “nous devons avoir à cœur de récompenser l’excellence, la qualité et la volonté de l’entreprise tunisienne de mieux faire pour réussir à démontrer sa capacité à se réformer, à répondre toujours mieux aux attentes du marché”.

Il estime que “l’amélioration de la qualité qui impactera positivement la compétitivité du tissu productif repose fondamentalement sur la restructuration des filières industrielles en écosystèmes performants, compétitifs et la création d’un environnement favorable au développement de la compétitivité des entreprises, notamment à travers la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée travaillant dans des conditions saines et de sécurité, respectant les normes internationales en matière de qualité, santé, sécurité au travail et respect de l’environnement”.

Assistant à la cérémonie de remise des prix, le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, chargé de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Slim Feriani, a souligné que “la nécessité de promouvoir la qualité dans le domaine industriel, comme condition sine qua non aux exportations et à la croissance”.