Des experts, responsables tunisiens et européens débattront, les 13 et 14 septembre, du thème de l’agriculture et du projet de l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) avec l’Union européenne.

Les négociations sur le secteur agricole dans le cadre de l’ALECA représente une question épineuse qui se pose à l’heure où les professionnels du secteur ont insisté sur la nécessité de concevoir un scénario clair pour garantir les droits des agriculteurs tunisiens et exhorter la partie européenne à appliquer une politique graduelle pour cet accord.

La rencontre va réunir une pléiade de responsables de la Commission européenne, dont notamment la directrice générale de l’agriculture et du développement rural, Cyrille Laplacette, la directrice générale de l’agriculture à la Commission européenne, Catherine Combette, et la directrice générale du commerce à la Commission européenne, Sarah Gondy.

Côté tunisien, Abdelhalim Kasmi, chargé du dossier de l’ALECA au sein du ministère de l’Agriculture, prendra part à cette réunion organisée à l’initiative du Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI), ainsi que des représentants d’autres institutions (entre autres la direction générale des études) et des structures et groupements professionnels, etc..

A rappeler que la Tunisie et l’Union européenne sont entrées, durant l’année 2018, en négociations (du 28 au 31 mai 2018) sur l’extension de l’ALECA au secteur agricole, sur la base de prévision de sa signature en 2019.