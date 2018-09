Le vice-président de l’équipementier ferroviaire chinois CRRC, Xiem Dai, a déclaré, le 10 courant à Tunis, que son groupe a l’intention de lancer de nouveaux investissements en Tunisie. C’était lors d’une rencontre avec le ministre de l’Industrie, des PME, Slim Feriani.

Un représentant de la société chinoise implantée en Tunisie, Globes World, a pris part à cette rencontre consacrée à l’examen des perspectives de la coopération économique entre la Tunisie et la Chine dans le domaine des industries manufacturières et de l’infrastructure ferroviaire.

Le ministre de l’Industrie a mis en exergue, à cette occasion, le potentiel d’investissement dont dispose la Tunisie, évoquant l’évolution du secteur des composants aéronautiques et automobiles et les incitations à l’investissement et l’appui du gouvernement au partenariat public-privé.

Le groupe chinois, qui a déjà équipé l’immense réseau à grande vitesse en Chine, a été fondé en 1948. Il emploie plus de 180.000 personnes.