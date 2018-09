La Bourse de Tunis commence la séance de Lundi dans le vert. Le Tunindex grimpe de 0,48 % enregistrant 8 156,26 points dans un volume total de 2,061 MD, selon l’Intermédiaire en bourse Mena Capital Partners.

Dans le vert, le titre SAM enregistre une hausse de 5,65 % à 2,99 D suivi par les titres ELECTROSTAR et ATTIJARI BANK qui progresse respectivement de 4,44 % et 4,23 % à 1,88 D et 52,40 D.

A la baisse, le titre SOTUMAG recule de 3 % à 2,26 D, tout comme les deux titres UNIMED et CITY CARS qui baissent de 2,98 % et 8,13 % à 11,06 D et 30 D.