Les intervenants aux travaux du Sommet numérique de la femme en Méditerranée, tenu vendredi 7 septembre à Tunis, ont unanimement souligné que les mutations numériques sont à même de favoriser l’insertion économique de la femme dans le sud de la Méditerranée.

La députée Wafa Makhlouf a souligné que cette rencontre offre l’occasion de discuter des obstacles juridiques entravant la femme méditerranéenne en général et tunisienne en particulier à jouer un rôle actif dans le secteur numérique.

Elle a, dans ce sens, appelé les responsables à la nécessité de rapprocher les nouvelles technologies des femmes rurales et de les généraliser à tous les gouvernorats de la République.

Basanet Helmi, l’une des fondatrices du Réseau arabe numérique, dira que les nouvelles technologies permettront aux femmes de travailler depuis chez elles en restant ainsi actives dans la roue de l’économie.

Elle a ajouté que son réseau offre la possibilité d’échanger entre les individus et les institutions qui œuvrent dans le domaine de l’économie numérique dans la région MENA et contribue à la promotion du rôle de la femme dans le domaine des nouvelles technologies.

Le chercheur à l’Institut supérieur des nouvelles technologies de Berlin, Iyad Ani, a souligné que la femme est en mesure de tirer profit des mutations numériques car les technologies, à l’instar des téléphones et des PC portables, sont devenues accessibles. Cela lui permet de créer facilement des projets ou de commercialiser ses produits.

Le 1er Sommet numérique de la femme en Méditerranée est organisé à l’initiative du Programme régional du sud de la Méditerranée de la fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung.

Ce sommet, qui enregistre la participation de 40 personnalités de la région du Sud de la Méditerranée ainsi que des intervenants d’Europe et du monde arabe, vise à former un groupe de femmes promotrices de projets qui se sont distinguées dans le domaine des mutations technologiques dans leurs pays, à leur permettre de partager leurs expériences et de prendre connaissance des opportunités offertes dans le domaine de l’économie et des technologies du numérique.