Une exposition artisanale intitulée “Be Tounsi fait sa rentrée au palais Abdellia” sera organisée par l’association du même nom, en partenariat avec le réseau “Amen Enfance Tunisie”, du 7 au 9 septembre 2018, à La Marsa.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’une grande action lancée par le réseau Amen Enfance Tunisie pour soutenir les enfants sans soutien familial.

Pour l’occasion, “Be Tounsi a sélectionné une cinquantaine d’exposants récemment découverts et a fait la part belle aux jeunes talents et aux régions. 8 artisanes du nord-ouest viendront exposer leur créations et partager leur passion avec le grand public”, indique Hela Bennour, membre de l’association Be Tounsi, citée par la TAP.

“Les produits exposés couvriront les domaines du textile artisanal, la broderie, la maroquinerie artisanale, la calligraphie, les cosmétiques bio, les luminaires, la poterie, le linge de maison, l’art de la table, la décoration, les produits de terroirs… L’exposition sera ouverte de 10h à 20h sans interruption”, a-t-elle précisé.

Selon Bennour, “la nouveauté de cette exposition est la présence des maisons d’hôtes spécialisées dans le tourisme alternatif et équitable, dans les différentes régions de la République et qui ont été conviées pour exposer leurs produits touristiques mais aussi les produits de terroir qu’ils fournissent à leur clients”.

“Un volet animation culturelle sera aussi, assuré par des artistes peintres et sculpteurs mais également par des dédicaces de livres de trois écrivains nationaux, à savoir Abdelaziz Belkhodja, Leïla Blili et Jacqueline Bismuth”, a-t-elle fait savoir.