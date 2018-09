Dans le cadre du projet ‘Réseaux de jeunes méditerranéens’ (NET-MED Youth), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) organise une formation régionale sur les représentations du patrimoine culturel intitulé “Accroître l’appétit pour les technologies numériques créatives chez les jeunes défenseurs du patrimoine culturel” prévu au mois de novembre 2018 à Tunis.

NET-MED Youth est un projet unique (2014-2018), mis en œuvre par l’Unesco et financé par l’Union européenne (UE) qui sont engagés à impliquer les jeunes dans la sauvegarde de leur patrimoine culturel et à promouvoir des politiques culturelles inclusives, lit-on sur le site de l’Unesco.

Cette formation régionale vise à rassembler les experts et les représentants des organisations dans la région arabe engagés dans la sauvegarde du patrimoine culturel afin de les équiper avec de nouvelles compétences, connaissances et approches pour représenter, documenter et rendre davantage visible le patrimoine culturel en péril.

L’objectif est aussi de mettre en évidence le potentiel des technologies de pointe pour la protection du patrimoine et d’offrir des opportunités uniques aux organisations de jeunesse partenaires pour améliorer leur travail dans ce domaine, à travers des environnements virtuels.

Ce rendez-vous sera l’occasion propice pour partager et analyser les expériences réussies dans la région arabe et au-delà des technologies les plus avancées pour documenter et sensibiliser les jeunes au patrimoine culturel grâce à des techniques éducatives et de formation mixte.

La rencontre devra permettre de renforcer la mise en réseau et mutualiser les ressources entre jeunes entrepreneurs créatifs et organisations de jeunesse pour la promotion du patrimoine.

La formation s’articulera sur deux axes, dont l’un se rapportant aux perspectives théoriques et critiques actuelles liées aux valeurs des nouvelles technologies pour la représentation et la promotion du patrimoine culturel.

Le second axe vise le transfert concret de connaissances et l’expérience pratique de l’application des technologies numériques dans divers domaines en lien avec le patrimoine culturel (réparation, éducation, protection, promotion, médiation, etc).

L’atelier sera dirigé par des conseils d’experts, de professionnels et de chercheurs de renom travaillant sur la représentation du patrimoine culturel, la mobilisation des jeunes et la médiation artistique dirigée par les jeunes. Leader mondial dans le développement des expériences 3D et la réalité virtuelle dans le secteur du patrimoine culturel, la compagnie anglaise “Virtual Experience Company” offrira aussi son expertise en la matière.

A cet effet, l’Unesco et ses partenaires viennent de lancer un appel à candidatures aux organisations de jeunesse engagées dans la protection du patrimoine culturel dans la région arabe pour participer à cette formation prévue, à priori, du 22 au 24 novembre prochain à Tunis. Les candidatures sont ouvertes du 3 au 10 septembre courant pour la sélection de 30 participants dont la moitié sera formée par des femmes.

La priorité sera accordée aux représentants des réseaux et organisations de jeunesse des pays du sud de la Méditerranée et déjà engagés dans la documentation du patrimoine culturel. Les experts, artistes, chercheurs et professionnels de la culture sont également éligibles.