Le réseau tunisien de transition vers l’agroécologie organise les 4 et 5 mai à Bizerte, la rencontre de l’agroécologie.

Au programme de cette rencontre figurent plusieurs séminaires et ateliers dédiés notamment à l’agroécologie en tant que moyen de lutte contre le changement climatique, « la transition écologique : méthodologie, défis et opportunités », les pesticides et la diversité biologique, l »a souveraineté alimentaire : les politiques publiques et les moyens de gouvernance des systèmes alimentaires en Tunisie » et le renforcement de l’entreprenariat dans le domaine de l’agroécologie , ainsi que l’accès des produits de cette agriculture au marché local.